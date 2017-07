Man duwt auto met lege tank en beledigt agenten

VUREN - Agenten hebben zaterdagochtend een man aangehouden voor belediging en bedreiging van twee politiemensen.

De agenten troffen de man rond 03.45 uur aan op de Zeiving in Vuren terwijl hij zijn auto richting het nabijgelegen tankstation duwde. Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol en was er 'met de beste man geen gesprek te voeren.'

De agenten werden met ernstige ziekte beledigd, waarop de 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats werd aangehouden. Onderweg naar het bureau bedreigde hij de agenten.

De verdachte mag zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.