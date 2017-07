Feest in Doetinchem na winst Oranje leeuwinnen

Foto: ANP Feest in de Vijverberg. Foto: Omroep Gelderland Feest op de fanzone op de IJsselkade. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Het gejuich was van ver te horen, want de Oranje leeuwinnen hebben in Doetinchem gewonnen van Zweden. De voetbaldames zijn daarmee door naar de halve finale in het EK voetbal voor vrouwen.

De 12.000 toeschouwers zagen in stadion de Vijverberg hoe de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de Zweedse ploeg met 2-0 versloeg in de kwartfinale. De Oranje leeuwinnen hebben daarmee de halve finale bereikt. Feest op de IJsselkade Op de fanzone op de IJsselkade in Doetinchem zagen nog eens 8000 supporters de Limburgse linksbuiten Lieke Martens de 1-0 scoren in de 33e minuut. Vivianne Miedema scoorde in de 64e minuut de verlossende 2-0. Deze twee Doetinchemse zussen konden de wedstrijd (en het feest op de IJsselkade) volgen vanaf hun balkon. 'We gaan naar Enschede!' In de Vijverberg werd na afloop op de tribunes 'we gaan naar Enschede' gezongen. Donderdag strijdt Oranje daar namelijk tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Frankrijk om een plek in de EK-finale, drie dagen daarna in hetzelfde stadion.