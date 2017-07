Boeren blij met opinie van Mandy over afgebrande megastal

GELDERMALSEN - Meer dan 900 keer is het betoog van Mandy van Diën uit Geldermalsen al gedeeld. Mandy schrijft een genuanceerd verhaal over de vlammen waar 20.000 varkens in om zijn gekomen, de massale verontwaardiging en de goedkope speklappen in de barbecuepaketten.

'Het verbaast mij', zegt de als dierenartsassistente opgeleide Mandy, doelend op haar massaal gedeelde Facebookpost. 'Ik krijg veel privé-berichten van boeren die blij zijn met mijn verhaal. Zij voelen zich door de publieke opinie neergezet als mensen die dieren mishandelen. Terwijl wij in Nederland in onze handen moeten knijpen met zo veel goede boeren, die allemaal dierenliefhebber zijn. Nederland heeft bovendien de strengste regels van allemaal.' 'Geen voorstander van megastallen' Tijdens haar opleiding keek Mandy bij veel boerenbedrijven binnen. Zij geeft toe zelf geen voorstander te zijn van megastallen met duizenden dieren bij elkaar. 'Maar om die eigenaar nu dood te verwensen, dat vind ik niet kunnen. Ik weet wel dat dit soort bedrijven geregeld gecontroleerd worden door instanties als de NVWA.' Niet de eigenaar van de Knorhof in Erichem, dat donderdag in vlammen opging, maar de overheid is de instantie die volgens Mandy echt fout zit. 'Het is de wet, die dit soort megastallen toestaat.' 'Wij willen goedkoop vlees' Volgens Mandy willen veel boeren hun bedrijven wel veiliger maken, maar zijn het de banken die dit soort investeringen vaak blokkeren. 'De omschakeling naar biologisch is ook heel kostbaar en de eisen worden steeds strenger. Boeren houden vee vaak binnen om ziektes te voorkomen. Omdat medicatie niet mag worden gegeven en wij graag goedkoop vlees willen, is binnenhouden de enige oplossing.'