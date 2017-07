Politie pakt inbreker dankzij inzet helikopter

ARNHEM - De politie heeft zaterdagmiddag een man aangehouden voor een inbraak aan de Van Haapsstraat in de Nijmeegse wijk Groenewoud. De verdachte kon worden aangehouden dankzij de inzet van een politiehelikopter.

De inbreker werd betrapt door een oplettende buurman, maar wist na een korte achtervolging te ontsnappen. Hij verstopte zich daarna in de voortuin, maar werd gezien door de bemanning van de helikopter van de politie.

Agenten wisten de man even later te arresteren. De verdachte is voor verhoor naar het politiebureau gebracht, zo meldt de politie op Facebook.