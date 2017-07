Vakantie of 'slechts' weekend? Hier kun je de zondag prima doorbrengen!

ARNHEM - Het wordt zondag met 24 graden en een drupje regen een mooie dag. Mocht je nog een lege agenda hebben, dan kun je de dag ook doorbrengen bij deze leuke evenementen.

Bijvoorbeeld bij Bussloo, waar een Pop Up feestje wordt gegeven. Voeten in het zand, cocktail in de hand en veel lekkere R&B, Hip Hop en Guilty pleasures als nooit tevoren. Let op: het feestje begin om 16.00 uur en gaat door tot diep in de avond. Meer informatie op de Facebookpagina van het evenement.

Festival de Luie Hond

Liever iets eerder beginnen? Dan kun je op de Stadsblokken in Arnhem terecht op Festival de Luie Hond. Op zondag is er live muziek van de trash soul garage band Babarumble, reaggea van FIJAHBORN, een mix van mashupgroep Betrayers of Babylon, en de dj's van Cravings. Hadden we al gezegd dat je er ook bij één van de vele foodtrucks kunt eten? Bij deze. Kaarten zijn alleen nog verkrijgbaar bij de entree van het terrein en kosten 7,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Tourtocht met de motor

Rijd je motor, of kun je bij iemand achterop? Dan is de VAMAC Vakantietoer misschien iets voor je. De organisatie heeft zondag een route van ongeveer 250 kilometer uitgezet. De start is in Varsseveld en leidt daarna over mooie landwegen naar en door Duitsland en gaat via een bosrijke omgeving weer richting Varsseveld. De kosten zijn 5 euro (inclusief koffie) en starten kan tussen 9.00 en 11.00 uur aan de Gesinkkampstraat 23 in Varsseveld. Oh ja, en je gaat de grens over: dus neem je paspoort mee. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.

Actieve(re) pannenkoekenrit

Liever zelf iets actiever, of ben je gek op pannenkoeken? Dan is de Pannenkoekenrit misschien wel de plaats waar je je zondag doorbrengt. De tocht is al 50 jaar een begrip in Laren. De routes door de mooie Achterhoek zijn te wandelen, fietsen of met de auto te doen. Afsluitend krijg je een pannenkoek als beloning bij de monumentale boerderij Blankenberg. Fietsers betalen 2,50 euro, per auto betaal je 5 euro. Meer info bij Toeristenbelang Laren.