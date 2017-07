Vitesse wint generale repetitie Johan Cruijff Schaal met 3-2

ARNHEM - Vitesse kende een prima generale repetitie voor de Johan Cruijff Schaal volgende week. Het Engelse Reading werd met 3-2 verslagen.

Tegen de ploeg van Jaap Stam en Aaltenaar Andries Ulderink speelden de Arnhemmers een uitstekende eerste helft. Op aangeven van Navarone Foor opende Bryan Linssen de score. Na ruim een half uur tekende Tim Matavz voor 0-2 en de Sloveense spits zorgde na rust ook voor de derde Arnhemse treffer. Via een strafschop maakte Swift 1-3 en door een doelpunt van Popa kwam de spanning nog terug, maar Vitesse bleef overeind. De van Chelsea teruggekeerde Matt Miazga viel in de slofase in, net als de andere huurlingen Charlie Colkett en Mason Mount.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia (Van der Werff), Kruiswijk (Miazga), Büttner (Faye), Serero, Bruns (Mount), Foor (Colkett), Rashica (Ali), Matavz, Linssen.