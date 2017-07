LTO: actieplan maakt stallen veiliger

ARNHEM - Branchevereniging LTO Noord zegt al een concreet actieplan te hebben opgesteld en uitgevoerd om stallen veiliger te maken. LTO reageert daarmee op kritiek van dierenactivisten, nadat donderdag 20.000 varkens omkwamen bij een brand in Erichem.

‘Een stalbrand is de nachtmerrie van iedere veehouder’, zegt Dirk Dekker, varkenshouder en regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost. Hij zegt wakker te liggen van de mogelijkheid dat het ook bij hem zou kunnen gebeuren. Toch lijkt LTO de regels niet aan te willen scherpen. Voor nieuwe stallen gelden andere brandveiligheidseisen, maar oudere stallen hoeven niet te voldoen aan die strengere eisen. Volgens leden van Burning Souls, dierenactivisten die zich inzetten voor veiligere stallen, gelden voor een opslag van wc papier en een varkenshouderij dezelfde brandveiligheidseisen. De activisten willen dan ook dat die eisen aangescherpt worden.

Scheiden van ruimtes

Volgens LTO besteedt de sector al veel aandacht aan preventie en het voorkomen van stalbranden. Zo is er een actieplan opgesteld en uitgevoerd in overleg met de Producentenorganisatie Varkenshouderij, overheid, verzekeringsmaatschappijen en de Dierenbescherming. Er worden adviezen gegeven over maatregelen die bij bestaande en nieuwe stallen kunnen worden toegepast. Volgens LTO gaat het dan om het afscheiden van technische ruimtes, compartimentering van stallen en het regelmatig laten controleren van de elektrische installaties op het bedrijf.

Alarminstallatie

Dekker geeft zelf aan dat hij voor de verzekering een systeem heeft moeten installeren dat alarm slaat als de temperatuur in de stal te hoog is. Ook moeten elektrische installaties regelmatig worden gekeurd en dient de veehouder het keuringsrapport te kunnen overhandigen. Volgens Dekker worden er slimme technieken en materialen gebruikt om brand te voorkomen, of sneller te kunnen blussen. Het actieplan zou tot verbetering hebben geleid op veel bedrijven.

Niet aangestoken

De politie maakte eerder bekend dat de brand in de megastal in Erichem niet is aangestoken. Wat dan wel de oorzaak is, wordt nog onderzocht.

