Oranje en gele stoet onderweg naar Vijverberg

DOETINCHEM - Een grote oranje stoet is op weg naar stadion de Vijverberg waar vanavond Nederland - Zweden op het programma staat. Enkele honderden mensen lopen mee richting het stadion waar Oranje zich vanavond hopelijk naar de halve finale speelt.

Wedstrijd te volgen op de IJsselkade

Niet alleen de stoet zorgt voor drukte in Doetinchem, ook in de fanzone staan al veel mensen. Op de IJsselkade kunnen straks zo'n 8000 supporters kijken naar de wedstrijd. Plekken in de Vijverberg zijn er niet meer, die is helemaal uitverkocht. Als Oranje vanavond wint staan de vrouwen in de halve finale.

Gele en oranje stoet

Ook de Zweedse vrouwen willen graag naar de halve finale van het EK. Meegereisde supporters lopen ook, in een eigen, wat kleinere stoet naar de Vijverberg.