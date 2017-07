Dubbel gevoel bij makers euthanasiedocumentaire over Lisanne Herder

ARNHEM - 'Trots, maar ook heftig.' Zo kijken de makers van de documentaire It's Just A Ride terug op de documentaire over de laatste 15 dagen van het leven van Lisanne Herder (25) uit Arnhem. De documentaire werd donderdag uitgezonden bij Omroep Gelderland en is online al meer dan 100.000 keer bekeken. 'Lisanne wilde dat de documentaire voor een groot publiek uitgezonden zou worden. Dat is gelukt.'

'Het is dubbel', legt Hank van Bosstraten uit, die de documentaire maakte samen met Patrick Meijer. Beiden zijn programmamaker en comedian. Uit dat circuit kennen zij sitdown comédienne (ze zat in een rolstoel). Lisanne zat vanaf december 2014 in een euthanasietraject, omdat zowel lichamelijk als geestelijk steeds verder achteruit ging en geen perspectief op een behandeling had. Op 18 september 2015 kreeg zij de euthanasie waar ze al jaren om vroeg. Lisanne Herder kreeg landelijke bekendheid na haar deelname aan Holland's Got Talent in 2011.

Belofte

'Voor ons als programmamaker is het te gek dat de documentaire zo aanslaat. Je maakt iets en dan wil je dat andere mensen dat zien. Tegelijkertijd was het heel heftig om te maken. De laatste 15 dagen waren wij dag en nacht bij haar. Na haar dood heeft het even geduurd, voordat wij ons ertoe konden zetten om met de montage te beginnen. Het was haar wens dat haar verhaal uitgezonden zou worden voor een groot publiek. Die belofte wilden we nakomen.'

Te heftig

Het koste de programmamakers moeite om een tv-zender te vinden, die de documentaire wilde uitzenden. 'NTR vond het te heftig', vertelt Van Bosstraten, die eerder een televisieportret maakte over Lisanne Herder.

Dat het verhaal van Lisanne Herder nu zoveel mensen raakt heeft volgens Van Bosstraten te maken met de actuele discussie rondom euthanasie. Dat debat is opgelaaid na het opiniestuk van SGP-leider Kees van der Staaij in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. En ook de formatieperikelen, waarin euthanasie een belangrijk rol speelt, spelen vermoedelijk een rol bij de grote belangstelling voor It's Just A Ride.

'Lisanne? Die ligt nu in een deuk!'

En hoe zou Lisanne kijken naar het succes van de documentaire over de laatste 15 dagen uit het leven? Hank: 'Die heeft er een biertje bij gepakt en die ligt nu helemaal in een deuk!'

