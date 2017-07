Ooievaar wandelt restaurant Oortjeshekken binnen

OOIJ - Een stel jonge ooievaars zijn momenteel een attractie bij hotel-restaurant Oortjeshekken in de Ooijpolder. De ooievaars zijn absoluut niet schuw, eentje stapte afgelopen week zelfs het restaurant binnen.

'We hebben het nog niet eerder meegemaakt dat de ooievaars zo dichtbij onze hotelkamers en het restaurant lopen', vertelt medewerker Jessy Sahuleka.

Ooievaar loopt restaurant in

'We hebben een nest in de tuin. Eerst waren er vier jongen, maar eentje is uit het nest gekukeld en door de Dierenambulance meegenomen. De andere drie lopen nu steeds vlakbij de hotelkamers en op een of andere manier zijn ze helemaal niet schuw. Afgelopen week kwam één van de ooievaars via de voordeur het restaurant binnen lopen.'

Plekje reserveren bij de ooievaars

De ooievaars zijn in korte tijd een attractie geworden. 'Mensen reserveren speciaal een plekje in de serre, om de ooievaars van dichtbij te kunnen zien.'

Hoe lang nog?

Hoe lang de bezoekers van Oortjeshekken nog plezier hebben van de jonge ooievaars is de vraag. 'We merken nu al dat ze steeds verder wegvliegen, de weilanden in.'