Wethouder Van den Anker van Maasdriel stopt

KERKDRIEL - Wethouder Gerard van den Anker van Maasdriel (CDA) stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Na maart stopt hij als wethouder en loco-burgemeester. Daarmee komt een einde aan bijna twintig jaar lokale politiek.

Van den Anker trad in 2014 aan als wethouder na roerige tijden in de gemeente Maasdriel. De gemeente kampte jaren met een negatief imago door machtsmisbruik, intimidatie en wanbestuur.

Het kwam zelfs zo ver dat Commissaris van de Koning Cornielje dreigde de gemeenteraad buitenspel te zetten. Van den Anker moest het vertrouwen als een van de drie nieuwe wethouders herstellen.

Ruimte maken

'Het wethouderschap is een fantastische baan die mij altijd veel energie heeft gegeven. Ik heb het met veel plezier en passie gedaan, veel meegemaakt en veel mooie dingen tot stand gebracht. Maar het is ook een zeer intensieve baan. Ik wil daarom graag ruimte maken en de fakkel overdragen aan iemand die er ook weer vol voor zal gaan', zegt Van den Anker in een reactie.

Hij wilde altijd al niet langer dan drie periodes het wethouderschap vervullen. Met de afgelopen periode en twee eerdere periodes heeft hij er straks precies drie opzitten.