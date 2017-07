'Fabrikant kermisattractie sloeg alarm over metaalmoeheid'

NEEDE - De Gelderse fabrikant KMG van de kermisattractie waarmee in de VS een dodelijk ongeluk gebeurde, waarschuwde in 2007 voor metaalmoeheid. Dat blijkt uit een brandbrief die naar alle eigenaren van het model is gestuurd, meldt het AD.

De fabrikant uit Neede vroeg exploitanten de attractie uitgebreid te inspecteren en zo nodig verstevigingsstukken op de constructie te lassen tegen scheurtjes.

Op de brief stond in de rechterhoek 'spoed' afgedrukt. Verder staat er dat onderzoek heeft uitgewezen dat er metaalmoeheid kan ontstaan in de arm van de attractie. In de kermisattractie waar de brief over ging, waren al scheurtjes aan het ontstaan.

De oorzaak van het fatale ongeluk in de Amerikaanse staat Ohio is nog niet duidelijk. Bij het ongeluk kwam een 18-jarige man om het leven, zeven mensen raakten gewond. De attractie waar dat ongeluk mee gebeurde, werd gebouwd in 1998.

