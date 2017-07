Agenten plukken dronken bestuurder van de weg

Foto: Omroep Gelderland

BORCULO - De politie in Borculo heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist van de weg gehaald die bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had.

De automobilist blies 510 ugl, fors meer dan de toegestane 88 ugl. Het rijbewijs van de beginnende bestuurder is ingevorderd.