Bloemen en minuut stilte voor 20.000 dode varkens

ERICHEM - Tientallen mensen hebben aan het begin van de middag in Erichem een wake gehouden voor de 20.000 varkens die donderdag omkwamen bij een grote brand. Er werden bloemen neergelegd en de aanwezigen hielden een minuut stilte.

De actie is een initiatief van Burning Souls. Behalve de wake en de minuut stilte waren er spandoeken en er werd een praatje gehouden. Eerder was in Noord-Brabant een soortgelijke actie na een stalbrand.

Burning Souls richt zich met name op ondeugdelijke varkensstallen. De activisten willen dat er strengere regels komen voor brandveiligheid in vooral oude varkensstallen. Ook zijn ze boos op staleigenaar Adriaan Straathof, die varkens niet goed zou behandelen.

Gruwelijke beelden

Straathof heeft een omstreden reputatie in binnen- en buitenland. In 2014 kreeg hij in Duitsland een beroepsverbod nadat bij een bedrijf van hem ernstige misstanden aan het licht waren gekomen. Er doken gruwelijke beelden op van binnen in de stal, waaronder van een big die door een medewerker tegen een houten wand werd doodgeslagen.

Vrijdag maakte de politie bekend dat de brand in de megastal niet is aangestoken. Wat dan wel de oorzaak is, wordt nog onderzocht.

LTO: we maken stallen al veiliger

Landbouworganisatie LTO kon niet voor camera reageren maar laat weten dat boeren de veiligheid van hun dieren zeer serieus nemen en dat er een actieplan is gemaakt om de veiligheid van stallen te verbeteren. Zo eist de verzekering dat er een alarminstallatie aanwezig is, die alarm slaat wanneer de temperatuur in de stal te hoog is.

