Brand aangestoken in woning Winterswijk

WINTERSWIJK - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand ontstaan in een woning in Winterswijk. De politie gaat uit van brandstichting.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

De brandweer kreeg omstreeks 04:15 uur melding van de brand aan de C.P.M. Rommelaan. Een bewoner van een naastgelegen pand had de brand geconstateerd en daarop de brandweer ingeseind. Ten tijde van de brand was er niemand in de woning aanwezig. De eigenaar van het huis bleek vorige week te zijn overleden.



De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en laat weten dat het vuurwaarschijnlijk is ontstaan bij de voordeur. Getuigen van het incident worden gevraagd om zich te melden.



Foto: Wim Beernink