Politie zocht in Ede naar Marokkaanse moordverdachte

EDE - De politie is enkele weken geleden drie huizen in Ede binnengevallen. Het vermoeden bestond dat zich daar een Marokkaanse moordverdachte schuil hield. De 34-jarige man werd niet gevonden.

De man zou op 3 mei in Utrecht een 18-jarige jongen hebben neergestoken. De verwondingen waren zo ernstig dat hij in het ziekenhuis overleed. Volgens RTV Utrecht heet het slachtoffer Luel Ymesgen en had hij eerder ruzie met de verdachte.

De Marokkaan is volgens de politie bekend onder de naam Si Mohamed el Harrachi maar zou regelmatig andere namen gebruiken. Door de ernst van de zaak staat hij op de nationale opsporingslijst.

Niet zelf benaderen

De politie heeft op dit moment geen idee waar de man zou kunnen zijn, maar de kans dat hij nog in Ede zit is heel klein. Mensen die de man zien of kennen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. 'Benader hem niet zelf', benadrukt de politie.