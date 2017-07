Gelders succes op EK Mountainbike: twee keer brons

DARFO BOARIO TERME - Jeroen van Eck uit Leuth en Anne Terpstra uit Apeldoorn hebben brons gepakt op het EK Mountainbike in Italië. Op het onderdeel mountainbike eliminator wisten beide bikers de finale te halen.

Bij het onderdeel eliminator leggen vier mountainbikers tegelijkertijd een parcours van 700 meter af. Bij de mannen won de Fransman Perrin Garnier. Bij de vrouwen pakte de Zwitserse Kathrin Stirnemann het goud, ze werd in 2014 nog wereldkampioen.

Van Eck is uiterst tevreden met de derde plek. 'Het is supermooi dat het harde werken en de investeringen van de afgelopen anderhalf jaar – na het winnen van de titel in 2015 – nu vruchten afwerpen. Ik vind het heel gaaf om de bevestiging te krijgen dat ik er weer bij hoor', aldus de biker uit Leuth.

Komende zondag staat het olympische onderdeel crosscountry op het programma.