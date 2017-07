Instortingsgevaar: flatbewoners mogen balkon niet meer op

NIJMEGEN - Bewoners van twee flats aan de Aubadestraat in Nijmegen mogen per direct hun balkon niet meer op vanwege instortingsgevaar. Ze hebben daarover vrijdag bericht gekregen van vastgoedbeheerder Hestia.

Veel bewoners trekken zich weinig aan van de brief, zo ontdekten we.

Balkons onveilig volgens inspectie

Bij een inspectie bleek dat de balkons van de 40 flats niet aan de bouweisen voldoen. De balkons worden komende week gestut, dan voldoen ze weer aan alle veiligheidsnormen, schrijft Hestia in een brief naar de bewoners. Daarna mogen de bewoners er weer op staan. 'De stutten worden regelmatig gecontroleerd en blijven staan totdat er een nieuwe balkon constructie zal worden geplaatst.'

Nieuwe constructie

Foto: Uit brief Hestia

Er wordt ook gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn in de vorm van een nieuwe constructie. 'De flats krijgen een ander uiterlijk. Die bouwkundige aanpassing komt voor rekening van de eigenaren', zegt een woordvoerder van Hestia in de Gelderlander. 'Wij vinden het heel vervelend dat we deze maatregelen moeten nemen. Maar veiligheid staat voor alles', schrijft Hestia.

Binnen enkele weken komt er een informatieavond over de balkons.