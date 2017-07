60 gram speed ontdekt in bedrijfsbusje

NIJMEGEN - De politie heeft vannacht zestig gram speed gevonden in een bedrijfsauto in Nijmegen. Het busje werd aan de kant gezet voor een verlopen apk. Dat bleek dus niet de enige reden om de bestuurder op de bon te slingeren.

De recherche doet nu verder onderzoek naar de zaak. Ook is er een melding gemaakt bij het CBR. Zij gaan bekijken of de bestuurder zijn rijbewijs mag houden nu de drugs in de auto zijn gevonden.

De waarde van de speed ligt tussen de 500 en 900 euro.