Doetinchem toneel van kwartfinale Nederland - Zweden

DOETINCHEM - Doetinchem ontvangt vandaag duizenden Oranjefans in het centrum van de stad. Vanavond om 18.00 uur strijden de Nederlandse voetbalsters tegen Zweden om een plek in de halve finale van het EK.

Het nog ongeslagen Nederland speelt op de Vijverberg, de thuishaven van De Graafschap. Daar is niet veel van te zien, want het stadion is al het hele EK bedekt met de kleuren en logo's van de Europese voetbalbond UEFA. De wedstrijd is uitverkocht.

NOS-commentator Frank Wielaard uit Lochem heeft vertrouwen in een goede afloop vanavond, vertelde hij gisteren tegen Omroep Gelderland. Lees het hele bericht hier: Oranjeleeuwinnen kansrijk in EK-kwartfinale: 'De Zweden zijn aan het piepen'

Om de toestroom in Doetinchem in goede banen te leiden hebben alle bezoekers een mail gekregen met instructies om te parkeren op de daarvoor bedoelde locaties en gebruik te maken van pendelbussen. Parkeren rond de Vijverberg is niet mogelijk.

Op de IJsselkade is een fanzone ingericht waar de wedstrijd op groot scherm te volgen is. Daar is plaats voor 8000 supporters.

Beste speelster

Oranje heeft op het EK in eigen land tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Ster van de ploeg is Lieke Martens, die door de UEFA dit toernooi al twee keer werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Na het EK gaat ze naar FC Barcelona.

