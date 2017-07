Auto te water, bestuurder spoorloos

Foto: Bart Meesters

GAMEREN - Op de Van Heemstraweg (N322) is ter hoogte van Gameren een auto in het water beland. Er zat niemand meer in toen de hulpdiensten aankwamen.

In en om het water wordt nu gezocht naar de bestuurder en eventuele andere inzittenden. Het is niet bekend hoe lang de auto al in het water ligt. Een vrachtwagenchauffeur waarschuwde zaterdagochtend de hulpdiensten toen hij het voertuig in het water zag liggen. De Van Heemstraweg is vanwege de zoektocht aan een kant afgesloten. Er zijn onder meer een traumahelikopter en een speciaal reddingsteam van de brandweer aanwezig.