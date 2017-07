Studenten moeten ouderen helpen met fijner leven

NIJMEGEN - Studenten die wekelijks over de vloer komen bij ouderen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat is het idee van het Nationaal Ouderenfonds, zorgverzekeraar VGZ en zorgorganisatie De Mantelaar. In Nijmegen is er een pilot gestart.

Een van de deelnemers is de 19-jarige Eline Bijl. Zij studeert geneeskunde en zocht nog een baantje. Eline gaat mevrouw Lelieveld verzorgen, maar wat ze precies gaat doen, is nog niet duidelijk. Eerst gaan de twee met elkaar kennismaken. 'Ik ben geneeskunde gaan doen om iets voor mensen te kunnen betekenen. Dat kan hier', zegt Eline.

Mevrouw Lelieveld is 74 jaar en bijna blind. Vanaf heden krijgt ze twee uur per week Eline over de vloer. Het gaat mevrouw Lelieveld vooral om de gezelligheid: 'Als je de hele week niemand ziet, dan is dat eenzaam.' Dus kijkt ze met Eline fotoboeken in en praat ze over van alles en nog wat. De 19-jarige studente helpt haar zo wat minder eenzaam te voelen.

Financiering door VGZ

Het project wordt gefinancierd door zorgverzekeraar VGZ. De verzekeraar ziet namelijk dat eenzame ouderen vaker naar de dokter of apotheek gaan. Door dit project kunnen de zorgkosten ook gedrukt worden. Er doen op dit moment 60 ouderen mee aan het project en er is ruimte voor 100, dus aanmelden is nog mogelijk. Dat kan op deze website.