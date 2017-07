Liefdesverdriet: man rijdt tegen huis ex aan

Foto: Luc Bakker

PUTTEN - Liefdesverdriet kan heftig zijn. Zo bleek vrijdag ook maar weer in Putten. Een man die net een gesprek had gehad met zijn ex, reed vervolgens met zijn auto tegen de woning aan.

De man kwam bij zijn ex praten over de relatie die net over was. Ook kwam hij nog wat spullen terugbrengen, maar blijkbaar kon hij niet leven met de situatie. De man besloot vervolgens met zijn auto op de muur van het huis op de Tollensstraat in te rijden, maar met zijn trekhaak reed hij wat stenen uit de muur. De politie weet wie de bestuurder is, maar hij is nog altijd spoorloos. De auto wordt afgesleept.