Zin om eropuit te gaan? Dit zijn onze tips voor dit weekend

ARNHEM - U wilt er dit weekend lekker op uit, maar waar is er wat leuks te beleven? De redactie van Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Open Kersendag

U kunt kiezen voor een gezond uitje. Zaterdag en zondag kun je tussen 11.00 en 16.00 uur terecht in Boomgaard d'n Kerkewaerdt in Wadenoijen (vlakbij Tiel). Daar kun je kersen proeve, meedoen aan het kersenpitspugen of springen op het Flipje-springkussen. Als kers op de taart komt ook Monique Smit nog optreden. De toegang is gratis. En als u er zaterdag dan toch bent, loop dan ook even langs onze verslaggever Thijs Boelens. Want Radio Gelderland maakt live radio vanuit de boomgaard.

500 Shetlanders naar Ermelo

Liever een dagje tussen de dieren? Dan moet u dit weekend in Ermelo zijn. Zaterdag worden daar ruim 500 Shetlanders verwacht om deel te nemen aan wedstrijden. De absolute top van de Nederlandse Shetland Pony Fokkerij maakt zijn opwachting tijdens dit vijfjaarlijkse evenement. Op zaterdag zullen de wedstrijden worden afgewisseld door diverse shows. Ook hier is verslaggever Thijs Boelens aanwezig om radio-verslag te doen, u kunt dus ook naar Radio Gelderland luisteren om niks te missen van dit evenement.

Foto: Pixabay

Leren beeldhouwen?

U kunt ook kiezen voor een actievere dag. Dan kunt u dit weekend terecht in het Afrika Museum in Groesbeek. Daar komt kunstenaar Tichaona Mushonga uit Zimbabwe workshops beeldhouwen geven. De workshops worden gegeven op het buitenterrein van het Afrika Museum en gaan ook door als het slecht weer wordt. Geadviseerd wordt wel om werkkleding aan te trekken. Eigen gereedschap mag je zelf ook meenemen, maar de basisgereedschappen zijn ook aanwezig.

Montmatre markt in Doesburg

De Vischmarkt en de Roggestraat in Doesburg worden zondag weer omgetoverd in Franse sferen. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur is er weer een Montmartre markt. Door de gevels van de panden op de Vischmarkt en de Roggestraat en de vele kraampjes met Frans gerelateerde producten kunt u zich even in Frankrijk wanen. Om het plaatje compleet te maken zal er ook livemuziek klinken, natuurlijk ook Franse chansons.