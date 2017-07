Oranjeleeuwinnen kansrijk in EK-kwartfinale: 'De Zweden zijn aan het piepen'

DOETINCHEM - Frank Wielaard, oud-verslaggever van Omroep Gelderland, doet zaterdag namens de NOS op televisie verslag van de vrouwenvoetbalwedstrijd van Nederland tegen Zweden. De Oranjeleeuwinnen proberen in Doetinchem ten koste van de eerste winnaar van het EK voor vrouwen (1984) de halve finales van het EK in eigen land te bereiken.

'Ze zijn het toernooi goed begonnen tegen Noorwegen en daar zijn de andere landen van geschrokken', zegt Wielaard. De commentator uit Lochem is dan ook optimistisch over de kansen voor Nederland tegen Zweden in het stadion van De Graafschap, zei hij op Radio Gelderland tegen Frank van Dijk:

Nederland werd eerste in de eigen poule door de drie wedstrijden allemaal te winnen. Zweden was een stuk wisselvalliger. De ploeg werd tweede in een poule met Duitsland met 1 keer winst, 1 keer verlies en 1 gelijkspel.

'Zweden vindt de stadions te klein'

Oranje heeft zaterdag (de wedstrijd begint om 18.00 uur) duidelijk het thuisvoordeel, gaat Wielaard verder. 'Het hele stadion is oranje. De Zweden klagen een beetje. Ze vinden de stadions te klein, de velden zijn niet goed. Ze zijn beetje aan het piepen.'

Maar onderschat ze niet, die Zweedse vrouwen. Wielaard: 'Ze zijn heel ervaren. Vorig jaar stonden ze in olympische finale. Maar Nederland is kansrijk.'

De commentator laaft zich aan het vrouwentoernooi. 'Er is veel meer effectieve speeltijd dan bij de mannen. De bal rolt veel langer en dat maakt het leuker, want je kijkt om voetballen te zien. En hoe meer voetbal je ziet, hoe beter.'

Wielaard heeft dan ook een advies aan de Cristiano Ronaldo's en Arjen Robbens van deze wereld: 'Minder op de grond liggen en minder piepen. Neem een voorbeeld aan de vrouwen.'

