Klopjacht op vluchtende automobilist

ECHTELD - De politie hield sinds vrijdagmiddag een grote klopjacht, ondermeer op de Gelderse snelwegen. Met meerdere auto's en een politiehelikopter werd eer volgens 1Limburg jacht gemaakt op een gevluchte automobilist die reed met valse kentekenplaten.

De achtervolging begon eerder op de middag bij Dordrecht. Vanuit daar reden agenten via de A15 richting Nijmegen. Ongeveer vijftien politiewagens gingen vervolgens richting de A73 en een stuk Duitsland in.

Volgens 1Limburg ging de vluchtauto in Roermond de weg af en zette hij koers richting Retailpark. In of bij de parkeergarage van het winkelcentrum stopte de vluchtwagen. De bestuurder ging er te voet vandoor. De klopjacht werd later op de avond stopgezet, maar de bestuurder is nog altijd niet gevonden, zo meldt de politie.

