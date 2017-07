Daryl van Mieghem wil geen bijrol bij De Graafschap

ALMELO - Daryl van Mieghem was vorig seizoen als huurling geen vaste waarde bij De Graafschap.

Nu is hij vastberaden teruggekeerd. "Het maakt mij niet uit waar ik speel, als ik maar speel. Die ambitie had ik vorig seizoen ook, maar het kwam er niet helemaal uit. De trainer gaf aan dat ik in de laatste weken van dit seizoen goed bezig was. Ik kan overal voorin spelen en aanvallend op het middenveld. Het ligt eraan welk systeem wij spelen."

Van Mieghem denkt dat De Graafschap er beter op is geworden. "Iedereen kan zien dat we proberen te voetballen via het middenveld. En het is leuker om naar te kijken. Het is even afwachten hoe de andere ploegen zich versterkt hebben en het doen. Maar als De Graafschap zijnde zijn we het verplicht om mee te spelen om de bovenste plaatsen."