'Dit is hartverwarmend', buurt reikt Speeldorp helpende hand

ARNHEM - Het jaarlijkse kinderfestijn Speeldorp Klarendal gaat nu definitief door. De buurt heeft massaal de helpende hand gereikt door speelgoed aan te leveren. Dit na de brand afgelopen maandag in een opslaggebouw van Bouwspeelplaats De Leuke Linde.

Max was een van de kinderen die graag wat speelgoed afstaat voor de 4000 kinderen die normaal komen spelen in de zomervakantie. 'Ik speel er niet meer mee en ik gun anderen ook hun vakantie. Dus ik heb een skateboard, zwembaden en bestuurbare auto's afgestaan.'

Noëlle Bus van het Speeldorp is overrompeld van alle spullen die zijn binnengebracht. 'Dit is hartverwarmend. We hebben nu voldoende materiaal en voldoende mensen.'

