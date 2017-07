De Graafschap-trainer De Jong wil geen angst zien bij zijn spelers

ALMELO - Henk de Jong is halverwege de voorbereiding van De Graafschap niet ontevreden.

"We staan er goed op", vindt de trainer.

"We moeten er wel wat dingetjes uithalen met doordekken en ook in het brutaal zijn. We moeten onverstoorbaar worden in tegen wie we spelen. Als een tegenstander zoals nu Heracles een wat beter niveau heeft, dan zie ik dat jongens een beetje angst krijgen. Dat moet eruit. Ik vond ons timide beginnen, maar daarna hebben we fases goed gespeeld. Daarna lieten we het veld te groot worden. Na rust kwamen we verdiend op 1-1, maar krijgen we meteen de 2-1 binnen. En dat mag niet gebeuren."

De Jong vond het wel jammer dat de wedstrijd in een leeg stadion moest worden gespeeld in plaats van in Epe. "Ja, zonde, want het was ook een beloning voor iedereen daar. Ik weet niet waarom het is en daar bemoei ik me ook maar niet mee. Maar zoals van de week met veel mensen langs de kant en laatst in Aalten met tweeduizend man. Dat is voetbal. Dat zijn de mooie dingen. Gelukkig kreeg Heracles het voor elkaar om hier te spelen, anders heb je niet eens een wedstrijd."