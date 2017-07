Rozendaal is heel groen, maar net niet de groenste gemeente van Nederland

Foto: Minke Wagenaar

ROZENDAAL - Rozendaal is de op een na groenste gemeente van Nederland. Alleen Bellingwedde in Groningen is groener. Dat blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit in opdracht van RTL Nieuws.

Rozendaal staat in de top vijf van meest groene gemeenten (binnen bebouwde kom) dus op plek twee. De top vijf bestaat verder uit Vlagtwedde (ook in Groningen), Aa en Hunze en Westerveld (beide in Drenthe). In de top vijf van minst groene gemeenten staat geen enkele Gelderse gemeente. Al is op een kaartje van RTL Nieuws te zien dat in de omgeving van Elst, Wijchen en 's-Heerenberg wat minder groen te vinden is dan in de rest van de provincie. Bron: RTL Nieuws Groener door meer te planten Een gemeente kan groener worden door meer parken aan te leggen of bomen te planten, maar tuinen hebben ook een grote invloed op de groenheid van een gemeente. 'Plaatsen met grote tuinen zijn vaak groener dan plaatsen met kleine tuinen', zegt Gerbert Roerink, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit tegenover RTL.