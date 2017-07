Ongeneeslijk zieke Brent (9) bedolven onder verjaardagspost

Foto: Ouders Brent

DIEREN - De ongeneeslijk zieke Brent Greven (9) uit Dieren is overspoeld met verjaardagspost. Het was een van de laatste wensen op zijn 'bucketlist'. Voor die wens werd de oproep gedaan om kaartjes te sturen voor Brents verjaardag, vandaag. Daar is massaal gehoor aan gegeven.

Brent kreeg in 2013 te horen dat hij een neuroblastoom heeft, een agressieve vorm van kanker die vooral bij kinderen voorkomt. Na behandeling werd Brent in mei 2014 schoon verklaard. 19 juli 2016 kreeg de familie slecht nieuws te horen: Brent was weer ziek en niet meer te behandelen. Vandaag is het feest De ouders van Brent laten weten blij te zijn met alle post voor hun zoon. 'Het hele huis staat vol met kaartjes en ballonnen', zegt Brents vader. De oproep voor post begon bij de moeder van de jongen. Daar werd massaal op gereageerd. Zelfs de politie in Dieren deed via Facebook een oproep voor kaartjes. 'Al vierenhalf jaar vecht hij oprecht en met zoveel power maar niks heeft mogen bijdragen. Hij gaat op dit moment helaas zienderogen achteruit', valt er te lezen op Facebook. Vandaag kan hij gelukkig nog even genieten van alle mooie kaartjes, ballonnen en cadeautjes die zijn binnen gekomen.