Hier slapen de Oranjeleeuwinnen

Foto: Martin de Jongh

RHEDEN - Het nationaal dameselftal is vrijdag neergestreken in Rheden. De Oranjeleeuwinnen spelen zaterdagavond de kwartfinale tegen Zweden in stadion de Vijverberg in Doetinchem.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De dames overnachten in hotel De Roskam. De bus van het elftal kwam vrijdag het terrein van het hotel oprijden. Vrijdagavond is er nog een training op de Vijverberg en zaterdagavond komen de vrouwen in actie. De kaartjes voor de wedstrijd zijn uitverkocht. Eerder was Rheden al de thuisbasis van het Belgische vrouwenteam. De Belgen trainden bij SC Rheden. Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh