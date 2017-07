Matt Miazga nog een jaar verdediger van Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft haar tiende aanwinst van dit jaar alweer binnen. Matt Miazga keert per direct terug naar de Arnhemse club. Hij wordt opnieuw gehuurd van Chelsea.

De 22-jarige verdediger stond afgelopen woensdag nog met de Verenigde Staten op de Gold Cup en won daar de titel. Nu sluit hij aan bij Vitesse in Engeland. De Arnhemmers spelen daar namelijk een oefenwedstrijd tegen Reading.

De Amerikaans international, die tijdens de Gold Cup zijn eerste treffer maakte voor zijn land, kwam afgelopen seizoen tot bijna dertig officiële duels voor Vitesse.

'Succes uitbouwen'

Miazga over zijn terugkeer: 'Ik kijk met veel plezier terug op mijn eerste jaar bij Vitesse. Ik voelde me heel erg welkom en we hebben met z’n allen historisch succes geboekt. Dat succes wil ik komend seizoen uitbouwen en mijzelf blijven ontwikkelen. Daarom ben ik ook zo snel mogelijk teruggekomen na het winnen van de Gold Cup. We gaan met z’n allen strijden voor de tweede prijs in de historie van de club.'