Elburg behoudt pinautomaat in binnenstad

Foto: Wikipedia

ELBURG - Inwoners en dagjesmensen in Elburg kunnen opgelucht ademhalen. Er blijft een pinautomaat in de vesting. En die komt in de Hema aan de Beekstraat.

De SNS Bank, die als enige bank een pinautomaat in het centrum heeft, kondigde onlangs aan de geldautomaat weg te halen. De veiligheid zou na eerdere plofkraken in Gelderland in het geding zijn. Na een petitie door de SGP komt de bank daarop terug. Saillant detail: niet lang na het besluit door de SNS Bank volgde een plofkraak op de Rabobank in Elburg, buiten de vesting. Zie ook: Vijf tips over verwoestende plofkraak in Elburg Fractielid Arjan Klein van de SGP: 'Onze online actie voor behoud van een pinautomaat binnen de vesting werd zo'n 250 keer ondertekend. Dat bracht onze burgemeester Dijksma ertoe om met de SNS Bank contact te zoeken.' Dit gesprek heeft geresulteerd in een pinautomaat in de winkel van de Hema. Voor 1 september wordt de automaat geplaatst. De automaat van de bank aan de Vischpoortstaart gaat weg.