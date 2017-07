Hoe rijk zijn de mensen in uw buurt?

Foto: Pixabay

ARNHEM - Het besteedbaar inkomen van Nederlanders steeg tussen 2004 en 2014 van 28.000 naar ruim 35.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in Gelderland gaat het goed, in alle onderzochte buurten is het besteedbaar inkomen in die periode gestegen.

In Hall, gemeente Brummen, steeg het besteedbaar inkomen het minst hard: 4,4 procent. Ook in Wageningen-West ging het niet heel hard: een stijging van 5,4 procent. Opvallende uitschieters zijn Sinderen (gemeente Oude IJsselstreek): + 60 procent en Vierhouten (gemeente Nunspeet): + 63,1 procent. Bekijk hieronder hoe hoog in uw buurt de inkomensstijging is.