Zes Achterhoekse vrienden blazen restaurant nieuw leven in

ULFT - Na twee jaar kunnen gasten weer terecht bij Restaurant Wolfersveen tussen Zelhem en Ruurlo. Zes Achterhoekse vrienden hebben tijdens de zomervakantie van hun studie het restaurant nieuw leven ingeblazen. Als pop-up restaurant, dat wel.

'We hadden eerst het idee om gewoon een zonvakantie te houden', zegt Bas Kruissink, een van de ondernemers die het restaurant zijn gestart. 'Maar toen passeerde dit begin juli de revue en dachten we: laten we gewoon een restaurant gaan beginnen.'

De vader van een van de jonge ondernemers is eigenaar van het pand, wat de kans gaf om in de zomermaanden een pop-up restaurant te starten in Wolfersveen. 'Het is nog steeds erg leuk', vindt Wytze Kijlstra. 'We zijn er wel achter gekomen dat het behoorlijk hard doorwerken is.'

Blijft bestaan

Gasten kunnen tot het laatste weekend van augustus terecht in het restaurant voor de lunch en het diner van het zestal. 'Wij zijn zes vrienden en we runnen het ook als zes vrienden', zegt Kijlstra over de sfeer in Wolfersveen.

Na het vertrek van het zestal, bloedt de locatie volgens Kruissink niet dood: 'Daarna wordt het voortgezet door iemand anders', aldus de jonge ondernemer. 'Waarschijnlijk met een andere kaart en een ander concept.'