Skyline Herveld dreigt te verdwijnen

HERVELD - De kerktoren van de St. Willibrorduskerk in Herveld vormt in zijn eentje de skyline van het Betuwse dorpje. Vooral vanaf de snelweg A15 is de markante toren goed te zien. De kerk waar de toren onderdeel van uitmaakt, is inmiddels te groot geworden voor het huidige aantal bezoekers. De kerk sluit daarom haar deuren en wordt mogelijk zelfs gesloopt. Inwoners willen dat de toren hoe dan ook overeind blijft staan.

Rijdend over de A15 torent het rechthoekige bouwsel uit de jaren '60 uit tussen het groen. Voor de Hervelders is de aanblik het teken dat ze weer bijna thuis zijn. 'De toren hoort gewoon bij Herveld en moet dus blijven', zegt een inwoner. Een andere Hervelder heeft er ook best wat geld voor over. 'Als we allemaal 5 of 10 euro betalen, moeten we toch een heel eind kunnen komen.'

'100.000 euro nodig'

Pastoor Gerard Peters van de parochie St. Benedictus denkt dat er ongeveer 100.000 euro nodig is om de toren te redden. Net als de meeste andere parochianen hoopt hij dat de toren wordt gered. Daarvoor moet dan de komende maanden een inzamelingsactie op touw worden gezet.

De kerktoren is niet van binnen te bezichtigen. Door de rechthoekige vorm zitten er alleen drie lange houten ladders in om de klokken te kunnen bereiken. Toch benieuwd hoe het eruit ziet? Verslaggever Laurens Tijink nam een kijkje (zie video)...

Glas-in-lood

De vieringen van de katholieke kerk in Herveld worden in de toekomst gehouden in de sacristie naast de kerk, die daarvoor zal worden verbouwd. Ook de gebrandschilderde kerkramen krijgen een plek in dat nieuwe gebouw.