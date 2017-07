De Graafschap verliest geheime oefenwedstrijd van Heracles Almelo

ALMELO - De Graafschap heeft vrijdagmiddag de geheime oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo met 4-1 verloren. De Graafschap gaf aardig partij, maar was uiteindelijk toch een maatje te klein voor de eredivisionist.

De wedstrijd zou eigenlijk vrijdagavond in Epe worden gespeeld, maar omdat er dreiging was vanwege Heracles-hooligans, werd het daar verboden.

De Doetinchemmers begonnen uitstekend aan de wedstrijd en Sjoerd Ars had enkele kansen. Maar tussendoor kopte Hardeveld Heracles naar 1-0.

Na twintig minuten nam de thuisploeg in het lege stadion het initiatief over en werd de ploeg van Henk de Jong bij vlagen weggespeeld. Armenteros miste de grootste kans. De Graafschap was nog één keer dreigend via Daryl van Mieghem, maar zijn vrije trap miste kracht.

Na rust herpakte De Graafschap zich. Invaller Jordy Tutuarima onderscheidde zich met enkele goede acties. En na een combinatie tussen Sjoerd Ars en Tutuarima maakte Fabian Serrarens de 1-1.

Maar meteen daarop viel de 2-1 van Darri. Heracles was daarna weer duidelijk sterker. En via Niemeijer kwam de thuisclub op 3-1. Gladon maakte in de slotfase nog de 4-1.

Beginopstelling: Bednarek; Van Overbeek, Sven Nieuwpoort, van Diermen, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Receveur, van Mieghem: Serrarens, Ars.