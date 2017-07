Heel Holland Bakt: Tielse taartenbakker wint bakwedstrijd voor panda's

RHENEN - Xing Ya en Wu Wen, twee reuzenpanda's uit Ouwehands Dierenpark, zijn binnenkort jarig. Bij een verjaardag hoort taart en daarvoor heeft het dierenpark een taartbakwedstrijd gehouden. De Taartschuur uit Tiel is de gelukkige winnaar en mag op 8 augustus langskomen.

De Taartschuur had volgens het dierenpark het mooiste ontwerp. 'Het ontwerp van de taart is imposant, bijzonder en viel meteen op tussen alle andere inzendingen', aldus de jury. Op dinsdag 8 augustus worden de verjaardagen gevierd en dus ook de taart gepresenteerd.

De twee reuzenpanda's kwamen in april dit jaar vanuit China naar Nederland. Het dierenpark was al sinds 2000 bezig met de komst van de panda's. De allereerste verjaardag in Rhenen moet dan ook goed gevierd worden.

Zie ook: Reuzenpanda's komen na lange reis veilig aan in Rhenen