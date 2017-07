Brandweer wil andere regels: 'Vreselijk als je niets meer voor krijsende dieren kunt doen'

ERICHEM - De brandweer wil graag andere brandveiligheidsregels voor oude stallen. Dat zegt Wim Verboom van de brandweer. Hij houdt zich bezig met stalbranden. 'Nu gaat het vuur vaak zo snel, dat we alleen nog maar kunnen voorkomen dat de brand overslaat. Dieren zijn dan niet meer te redden.'

In 2014 zijn er strengere regels gekomen voor de bouw van stallen. Die moeten aan allerlei brandveiligheidseisen voldoen. Zo mag geen isolatiemateriaal gebruikt worden dat makkelijk brandt. Dan kan vuur zich veel minder snel verspreiden. 'Maar de meeste stallen zijn voor die tijd gebouwd. Toen waren die regels er nog niet', aldus Verboom.

Zo kan het bijvoorbeeld dat pur als isolatiemateriaal werd gebruikt. Dat brandt razendsnel. Ook in de varkensstal in Erichem, waar donderdagavond 20.000 varkens omkwamen door een verwoestende brand, zat pur in het dak. Verboom weet hoe erg het is om dan te blussen 'Het is vreselijk als je als brandweerman aankomt bij zo'n stal en niets meer voor die krijsende dieren kunt doen. Ook voor de ondernemer is het een nachtmerrie.'

Aan de politiek

De brandweer kan nieuwe regels alleen niet afdwingen. Dat is aan de politiek. Ze zitten volgens Verboom wel aan tafel met mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Het lastige is dat er ook economische belangen mee gemoeid zijn. Het kost nou eenmaal geld om een stal aan te passen. Maar zo'n brand kost natuurlijk nog veel meer geld', aldus Verboom.

