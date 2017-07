Dozen vol oude mobieltjes naar Jesse (13) voor Stichting Opkikker

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen doet een flinke donatie aan Jesse Mulder (13). De jongen zamelt, sinds hij genezen is van kanker, oude mobieltjes in voor Stichting Opkikker. Hij benaderde de gemeente Zutphen, die doneert nu alle oude mobieltjes van ambtenaren aan de stichting.

Jesse heeft inmiddels al ruim 20.000 oude mobieltjes opgehaald voor Stichting Opkikker. Dat leverde tot nu toe zo'n 44.000 euro op. Daar komen nu dus heel wat mobieltjes bij van ambtenaren van de gemeente Zutphen.

'De oude of ouderwetse mobieltjes van ons, ambtenaren, worden al jaren bewaard. En dat levert al met al dozen vol mobieltjes op. In plaats van ze naar een opkoper te sturen, doneert de gemeente Zutphen ze nu aan Stichting Opkikker', aldus de gemeente.

Jesse stuurde de afdeling publiekszaken een mail of ze toevallig nog wat oude mobieltjes hadden liggen bij de gemeente. Dat was dus het geval. Wethouder Oege Bosch roept nu ook op oude mobieltjes in te leveren. 'De inzameldozen van Stichting Opkikker blijven staan, want wie er nog een in de kast heeft liggen mag ze bij ons inleveren.'

25.000

Jesse begon zijn project in 2011 met de doelstelling om 100 mobieltjes op te halen. Inmiddels is die doelstelling bijgesteld naar 25.000. Stichting Opkikker organiseert er zogenoemde 'Opkikkerdagen' van. Op die dagen kunnen gezinnen met langdurig zieke kinderen leuke dingen doen om alle zorgen even te vergeten.

