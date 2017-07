Wildbeheerder: 4500 zwijnen afschieten? Hoog nodig!

BEEKBERGEN - Vanaf 1 juli mag er weer geschoten worden op de wilde zwijnen. En dat is hoog nodig want op de Veluwe loopt momenteel een recordaantal wilde zwijnen rond. Om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen, schade aan landbouwgronden tegen te gaan en de verjonging van het bos niet in gevaar te brengen moeten er 4500 zwijnen afgeschoten worden.

En dat is een lastige klus. In juni werden er alleen al in de regio Zuid Oost Veluwe 1480 wilde zwijnen geteld, terwijl de streefstand in het voorjaar voor de hele Veluwe 1350 is. Op basis van de huidige tellingen en afhankelijk van het weer verwacht Faunabeheereenheid Gelderland dat het aantal deze zomer kan oplopen tot 10.000 dieren.

Verslaggever Laurens Tijink liep een avond mee met wildbeheerder Charly Methorst.

In de eerste maanden worden de meeste zwijnen geschoten

"Momenteel hebben we zo'n 300 zwijnen afgeschoten in de wildbeheereenheid Zuid-Oost Veluwe. Het jachtseizoen is geopend tot 31 januari, maar het streven is om 60 procent van de 1.200 zwijnen in deze regio af te schieten in de eerste drie maanden: juli, augustus en september. Dit is namelijk de beste tijd," vertelt Charly Methorst, coördinator van de wildbeheereenheid Zuid-Oost Veluwe.

Zwijnen zijn steeds meer op hun hoede

De wildbeheereenheid zit na een maand tijd, dus bijna op de helft van die 60 procent. Toch wordt het volgens Methorst nog een lastige klus. "Van elke groep zwijnen is er nu wel eentje afgeschoten. Ze hebben allemaal de kogels gehoord. Als dat vaker gebeurt, worden ze voorzichtiger en komen ze niet meer op de afschietplekken. Daarnaast heb ik dit jaar al weer veel eikels aan de bomen gezien. Als die in september vallen, wordt het voor ons moeilijker om de zwijnen te lokken en dus om ze af te schieten."

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin In Zondag op Radio Gelderland.