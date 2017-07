Needse attractiebouwer naar VS voor onderzoek

NEEDE - Personeel van attractiebouwer KMG, de bouwer van de kermisattractie waarmee woensdag een dodelijk ongeluk gebeurde in de Amerikaanse stad Columbus, gaat naar de Verenigde Staten om daar te helpen bij het onderzoek. Dat bevestigt projectleider Albert Kroon.

Wanneer de medewerkers afreizen, wil hij niet zeggen. 'Dat lijkt me niet relevant.' In hoeverre het team van KMG gaat samenwerken met de Amerikaanse onderzoekers, is ook nog onduidelijk. 'Hoe het er precies uit gaat zien, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval naar Ohio.'

Bij de attractie Fire Ball op de Ohio State Fair schoot woensdag een hele rij met stoeltjes los en werden mensen uit het toestel geslingerd. Zeven mensen raakten gewond, een achttienjarige man kwam om het leven. Daarna werden 42 vergelijkbare attracties van KMG gesloten.

