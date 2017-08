Een kansloze Duitse sabotagemissie in Amerika

AMAGANSETT - Begin augustus 1944 eindigen zes Duitse saboteurs in Washington op de elektrische stoel. Ze waren twee jaar eerder al ter dood veroordeeld nadat ze op Long Island waren afgezet door een Duitse onderzeeër en regelrecht in de handen van de Amerikaanse kustwacht waren gelopen.

Net als de Japanners, wilde ook Hitler de Verenigde Staten treffen door het laten infiltreren van sabotageteams, zoals de Duitsers dat in de Eerste Wereldoorlog ook al hadden gedaan. Toen staken saboteurs in juli 1916 in de haven van Jersey City (New York) een aantal munitieloodsen in brand. De explosies die daarop volgden, beschadigden ook het Vrijheidsbeeld.

1916: vernielde munitiedepots in Jersey haven - publiek domein

Saboteurs op weg

De Duitse chef van de geheime dienst, Wilhelm Canaris, voelde wel voor een herhaling van dat huzarenstukje en selecteerde een groep van 8 Duitsers die voor het begin van de oorlog in Amerika hadden gewoond. De operatie werd Pastorius genoemd, naar een vooraanstaande Duitse immigrant uit de 18e eeuw.

De acht vormden twee sabotagegroepen die met onderzeeërs werden afgezet; een groep bij Long Island, de andere aan de kust van Florida.

De bedoeling van het plan was om met gerichte sabotageacties en aanslagen onrust te zaaien in Amerika, maar zover kwam het niet.

Meteen tegen de lamp gelopen

Want de eerste groep van 4 saboteurs die op 12 juni 1942 in dichte mist op Long Island aan land kwam, werd - terwijl ze hun explosieven en andere voorraden aan het begraven waren - betrapt door een ongewapende een kustwachter die zijn ronde liep. De leider van de sabotagegroep, George Dasch, besloot de man zwijggeld te bieden. De kustwachter beloofde zijn mond te houden en liep terug de mist in, waarna hij het op een rennen zette, terug naar het kustwachtstation waar alarm werd geslagen. De FBI werd ingeschakeld en nadat de spullen van de Duitsers waren opgegraven volgde een klopjacht op de saboteurs.

Saboteurs geven zichzelf aan

Die waren inmiddels naar New York gevlucht, waar Dasch en mede-saboteur Ernest Burger besloten zich aan te geven. De actie was per slot van rekening al ontdekt en feitelijk mislukt op het strand van Long Island. Dasch vertelde de FBI ook over de komst van de andere sabotagegroep die korte tijd later in Florida werd opgerold.

Proces stilgehouden

Het oprollen van de groep werd van hogerhand stilgehouden en een speciaal aangesteld tribunaal veroordeelde zes van de acht saboteurs ter dood. Burger kreeg levenslange dwangarbeid opgelegd.

De acht saboteurs na hun arrestatie - Wikipedia, publiek domein

Dasch werd veroordeeld tot 30 jaar cel. Dasch en Burger kregen in 1948 gratie van president Truman en mochten terug naar Duitsland, waar ze als verraders werden bekeken.

Geen infiltratiepogingen meer

Na het mislukken van de actie zagen de Duitsers af van verdere grootschalige infiltratiepogingen. Toch werden in 1944 nog twee geheim agenten afgezet voor de kust bij Maine, maar die werden vrijwel meteen ingerekend. Hun geluk was dat het verloop van de oorlog inmiddels in het voordeel van de geallieerden was uitgevallen; zij kwamen er met een gevangenisstraf vanaf.

Zie ook:

10 maart 1945: hoe een Japanse ballon bijna het Amerikaanse atoomprogramma kortsloot

De Japanners beschieten Amerika: invasieangst aan de Westcoast