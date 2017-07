Drie jongeren aangehouden voor gemaskerde overval Coop

NIJMEGEN - De politie heeft drie personen aangehouden voor de overval op de Coop aan de Tooropstraat in Nijmegen, in oktober vorig jaar. Twee jongens van 17 jaar en een meisje van 18 jaar, alle drie uit Nijmegen, worden verdacht.

Twee van de drie kwamen op 3 oktober vorig jaar rond 20.00 uur de winkel binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen. Er waren op dat moment meerdere mensen in de winkel. Bij de overval werd geld buitgemaakt. Wat de derde verdachte met de zaak te maken heeft, is onduidelijk.

Meer zaken opgelost

Naast deze zaak werden er ook aanhoudingen verricht na straatroven in de Karrengas en de Zeigelhof in het centrum van Nijmegen. Bij de straatroof in de Karrengas in december vorig jaar werd een 18-jarige jongen bedreigd met een boksbeugel. De daders waren uit op geld. Voor beide zaken heeft de politie vier personen aangehouden, twee Nijmegenaren en twee Tilburgers tussen de 16 en 24 jaar.

