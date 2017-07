Dronebeelden: enorme ravage na verwoestende stalbrand

Foto: Omroep Gelderland Foto: Politie

ERICHEM - Bij de hevige brand in een varkensstal in Erichem kwamen donderdag alle 20.000 dieren om het leven. De politiehelikopter vloog boven de megastal en maakte tijdens een brand een aantal indrukwekkende foto's. Vandaag vlogen we met een drone om de ravage vast te leggen.