Meer bezoekers in binnenstad Doetinchem

DOETINCHEM - De binnenstad van Doetinchem heeft in de afgelopen maanden meer bezoekers getrokken dan een jaar eerder. Er is ten opzichte van 2016 een stijging van 23 procent gemeten. In totaal bezoeken zo’n 101.400 mensen per week het centrum.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

Uit onderzoeken van Locatus en Moventum blijkt dat vrijdag de drukste dag is met zo’n 23.000 bezoekers, gevolgd door zaterdag met zo’n 21.000 mensen. Het meeste publiek komt naar Doetinchem om te winkelen of gebruik te maken van de horeca. Echter blijkt de reden voor het stadsbezoek te veranderen, zo is het winkelbezoek flink afgenomen van 81 naar 64 procent in drie jaar tijd. Bezoeken voor de horeca zijn daarentegen juist verdubbeld tot 12 procent. Besteding en waardering In winkels en horeca is de gemiddelde besteding toegenomen. Waar er in 2014 zo’n 68 euro werd uitgegeven in winkels, is dat nu zo’n 83 euro. In de horeca geeft men gemiddeld zo’n 22 euro uit, tegen 14 euro drie jaar geleden. De resultaten wijzen bovendien uit dat veel bezoekers de binnenstad waarderen, maar er zijn ook kritische geluiden. Zo vinden bezoekers dat er een breder winkelaanbod moet komen, de leegstand aangepakt moet worden en er gekeken moet worden naar de inrichting.