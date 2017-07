Koploper orthopedische zorg gaat samenwerken met marktleider hulpmiddelen

De Maartenskliniek was de eerste in Nederland met een therapeutisch zwembad

UBBERGEN - De Sint Maartenskliniek bij Nijmegen gaat nauw samenwerken met Smith & Nephew, een internationale marktleider op het gebied van medische technologische hulpmiddelen. Doel is het verder verbeteren van orthopedische patiëntenzorg.

De Sint Maartenskliniek loopt in Nederland voorop als het gaat om operaties met knieprothesen. Door de samenwerking met de internationale marktleider van medische technologische hulpmiddelen wil de Maartenskliniek de patiëntenzorg verder verbeteren. Mark Van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek: 'Wij hebben veel kennis en ervaring waar ook specialisten uit het buitenland regelmatig een beroep op doen en deze willen we ook delen met Smith & Nephew ... Zij leveren niet alleen goede prothesen, ze hebben ook internationale ervaring en netwerken in de zorg waar onze patiënten en dokters van kunnen profiteren.’

Win-win situatie

Smith & Nephew werkt al samen met ziekenhuizen uit ruim 100 landen. Wouter Wigmans, general manager Smith & Nephew Nederland: 'Ik kijk er naar uit om de patiëntenzorg van de kliniek verder te helpen verbeteren, bijvoorbeeld met best practices voor nieuwe operatiekamers en de logistiek rond operaties. Als wij tegelijkertijd onze knieprothesen verder gaan perfectioneren dan wordt het een echte win-win.’

Koploper in knieprothese-operaties

Tussen 2011 en 2015 voerde de Sint Maartenskliniek ruim 7.700 knieprothese-operaties uit, verreweg de meeste in Nederland. De kliniek loopt ook voorop op het gebied van de zogenoemde knierevisie: een complexe operatie die nodig is als een knieprothese niet (goed) functioneert en geheel of gedeeltelijk moet worden vervangen.

