Deze man is dolenthousiast over vrouwenvoetbal en dat al jarenlang

EDE - Als je hoofdredacteur bent van een omroep, mag je kiezen hoe de zendtijd wordt verdeeld. Als je dan zelf liefhebber bent van vrouwenvoetbal, kun je dus zonder problemen iedere week een uitzending maken over de competitie bij de dames. Zo komt het dat hoofdredacteur en presentator Martin Both van de lokale omroep Ede werkelijk alles van vrouwenvoetbal weet.

In zijn programma volgt hij de amateurcompetitie in Ede. 'Die vrouwen zijn gewoon superleuk, ze reageren zo enthousiast en zijn zo gek van het spelletje.' Both volgde altijd de herencompetitie: 'Maar als die mannen een wedstrijd hadden verloren, namen ze de telefoon niet op of kwam er geen woord meer uit. Dames blijven professioneel.'

Mooie vrouwen

Wie denkt dat Both de competitie volgt vanwege het uiterlijk van de dames heeft het mis. 'Ik ben blind, dus ik kan ze niet zien. Ik zie ze dus ook niet spelen, maar hoor ze wel. Ze schelden soms harder dan mannen.' Thuis volgt hij het voetbal via commentaar, in zijn radioprogramma doen de speelsters zelf na de wedstrijd verslag.

Hij volgt de Oranjeleeuwinnen ook op de voet. 'Ze kunnen het redden, als ze net zo goed spelen als tegen Noorwegen en als Van Veenendaal net zo goed keept als tegen Denemarken en Martens de acties blijft maken.' Hij hoopt vooral dat de aandacht voor de voetballende vrouwen blijft. Bij Oranje, maar zeker ook bij de amateurs.