Dure sportfietsen gestolen bij inbraak: schade 40.000 euro

WEZEP - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere dure sportfietsen gestolen bij een bedrijf aan de Rondweg in Wezep. Dat meldt de politie. De schade wordt geschat op zo'n 40.000 euro.

De inbraak was rond 3.45 uur. Bij de inbraak is een witte bestelauto gezien. De eigenaar van de winkel is nog aan het kijken wat er precies weg is. De schade is dan ook een schatting.

De politie roept getuigen op zich te melden, zoals mensen die in de buurt een camera hebben hangen.